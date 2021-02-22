دوري محمد بن سلمان : الشباب والتعاون والرائد يستعيدون بريقهم

المواطن - مروة نبيل

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نجح الشباب والتعاون والرائد في استعادة بريقهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحققوا الفوز على الأهلي والوحدة وأبها ضمن منافسات الجولة الـ20.

الرائد يتجاوز أبها بثلاثية:

وانطلقت منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة أبها ضد الرائد على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وتمكن الفريق الريداوي من الفوز بثلاثية دون رد، بعد خسارته في الـ3 جولات الماضية.

وسجل أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، المغربي محمد فوزير، وثنائية لمواطنه كريم بركاوي، ليتقدم إلى المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما تجمد رصيد أبها عند 24 نقطة في المركز الـ11.

التعاون ينتفض ضد الوحدة:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة خلال الـ4 جولات الماضية، وفاز على الوحدة بهدفين دون رد، سجلهما الوافد الجديد كاكو والمهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون رصيده إلى 28 نقطة ليحتل المركز الخامس بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز الثامن.

الشباب يضرب الأهلي بثلاثية:

وانتهت، منذ قليل، مباراة الشباب ضد الأهلي التي أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، بتحقيق الليوث لفوز هام بثلاثية دون رد، بعد تعثره بالخسارة أمام الفتح في الجولة الماضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعزز الشباب تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، فيما تجمد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عند 35 نقطة في المركز الثالث.

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