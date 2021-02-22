دوري محمد بن سلمان : الشباب يتقدم على الأهلي بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم الليوث بهدف دون رد.

الشباب ضد الأهلي:

وبدأت مباراة الشباب ضد الأهلي المقامة على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض بشكل سريع، وضغط الليوث منذ انطلاق اللقاء، وتمكن من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 12 دقيقة فقط.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، لعبها الأرجنتيني إيفر بانيغا بشكل مميز، ليحولها أحمد شراحيلي إلى هدف برأسية رائعة عند الدقيقة 12.

وانتفض لاعبو الراقي بعد هدف التقدم، وضغط بقوة بحثًا عن تعديل النتيجة، ولعب المهاجم السوري عمر السومة كرة عرضية اصطدمت بيد المدافع محمد سالم، وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء، إلا أن الحكم احتسب اللعبة تسلل بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

واستمرت محاولات الفريقين في الدقائق المتبقية أملًا في تسجيل هدف جديد، ولكن لم ينجح أي منهما في هز الشباك، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الأهلي بتقدم الليوث بهدف نظيف.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الليوث بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صاحب المركز الثالث.

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