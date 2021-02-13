دوري محمد بن سلمان : الشباب يعزف السيمفونية ويهزم النصر برباعية

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الشباب من الفوز على جاره النصر برباعية مقابل لا شيء، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من لقاء الشباب والنصر:

وكان الشوط الأول شهد تألقًا كبيرًا من لاعبي الليث الذين نجحوا في افتتاح التسجيل عبر الأرجنتيني إيفر بانيغا بالدقيقة الـ16 من ركلة جزاء، ثم بعدها بـ10 دقائق أضاف الأرجنتيني كريستيان جوانكا الهدف الثاني لليث بالدقيقة السابعة والعشرين، بعد تمريرة متقنة من اللاعب عبدالله الزوري.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الليث بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، حاول نادي النصر العودة من بعيد من أجل تقليص الفارق، وذلك عبر هجمات الأرجنتيني بيتي مارتينيز واللاعب عبدالرزاق حمدالله ولكن دون جدوى.

الشباب يعزف السيمفونية ويفوز برباعية:

واستمر تفوق نادي الشباب وعزفه للسيمفونية بأداء ولا أروع، ليسجل اللاعب جوانكا ثاني أهدافه والثالث لليث بالدقيقة الثالثة والثمانين.

وأهدر حمدالله ركلة جزاء للنصر بالدقيقة الـ89 تصدى لها الحارس زيد البواردي بكل براعة، ليضيف اللاعب النيجيري إيغالو رابع أهداف الليث بالدقيقة الـ92، بعد تمريرة متقنة من اللاعب الأرجنتيني بانيغا.

وبعد نهاية اللقاء، ارتفع رصيد الليث إلى 38 نقطة في صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد النصر عند 25 نقطة بالمركز السابع.

وكان لقاء الليث والنصر أُقيم على ملعب “مرسول بارك” معقل النصر في الرياض.







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