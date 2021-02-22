دوري محمد بن سلمان : الشباب يهز شباك الأهلي بعد 12 دقيقة

المواطن - مروة نبيل

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بدأت مباراة الشباب ضد الأهلي بشكل سريع، وضغط الليوث منذ انطلاق اللقاء، وتمكن من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 12 دقيقة فقط.

د12’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@AlShababSaudiFC⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق أحمد شراحيلي #الشباب_الأهلي pic.twitter.com/UBDtW0kYko — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 22, 2021

الشباب يهز الشباك مبكرًا:

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، لعبها الأرجنتيني إيفر بانيغا بشكل مميز، ليحولها أحمد شراحيلي إلى هدف برأسية رائعة عند الدقيقة 12.

ويلعب الشباب ضد الأهلي الآن على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يطمح كل منهما في تحقيق الفوز وزيادة الفارق مع منافسيه.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الليوث بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صاحب المركز الثالث.

الأهلي ينفي تأخر الفريق:

وكان حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قد نفى الأنباء التي تداولت قبل انطلاق المباراة بشأن تأخر وصول حافلة الفريق الأول لكرة القدم إلى ملعب الليوث، مؤكدًا الوصول في الوقت المحدد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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