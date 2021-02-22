دوري محمد بن سلمان : الشباب يُعزز صدارته بثلاثية في الأهلي

المواطن - مروة نبيل

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انتهت، منذ قليل، مباراة الشباب ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحقيق الليوث لفوز هام بثلاثية دون رد، ليواصل الانفراد بصدارة جدول ترتيب المسابقة.

الشباب ضد الأهلي:

وبدأت مباراة الشباب ضد الأهلي التي أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض بشكل سريع، وضغط الليوث منذ انطلاق اللقاء، وتمكن من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 12 دقيقة فقط.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، لعبها الأرجنتيني إيفر بانيغا بشكل مميز، ليحولها أحمد شراحيلي إلى هدف برأسية رائعة عند الدقيقة 12.

وانتفض لاعبو الراقي بعد هدف التقدم، وضغط بقوة بحثًا عن تعديل النتيجة، ولعب المهاجم السوري عمر السومة كرة عرضية اصطدمت بيد المدافع محمد سالم، وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء، إلا أن الحكم احتسب اللعبة تسلل بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

واستمرت محاولات الفريقين في الدقائق المتبقية أملًا في تسجيل هدف جديد، ولكن لم ينجح أي منهما في هز الشباك، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الأهلي بتقدم الليوث بهدف نظيف.

ندياي وجوانكا يُعززان تقدم الليوث:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح السنغالي ألفريد ندياي في هز شباك النادي الأهلي بهدف ثان عند الدقيقة 70 برأسية مميزة، بعد عرضية رائعة من ركلة ركنية نفذها بانيغا.

ومنح الهدف الثاني أفضلية للاعبي الليوث، فيما هاجم الراقي بقوة أملًا في تقليص الفارق، قبل أن يقود إيغالو هجمة مرتدة ويمرر كرة رائعة لزميله كريستان جوانكا داخل منطقة الجزاء، ليهز الشباك بالهدف الثالث، وتنتهي مباراة الشباب ضد الأهلي بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3/ 0.

وبعد مباراة اليوم، عزز الشباب تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، فيما تجمد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عند 35 نقطة في المركز الثالث.

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