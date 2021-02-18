دوري محمد بن سلمان : الفيصلي يتجاوز ضمك بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الفيصلي ضد ضمك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتحقيق عنابي سدير لفوز هام بهدفين دون رد.

الفيصلي يتقدم بثنائية

وبدأت مباراة الفيصلي ضد ضمك التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، حيث ضغط عنابي سدير بقوة منذ الدقائق الأولى، ونجح في ترجمة سيطرته إلى أهداف بعد مرور 11 دقيقة فقط.

ونجح رومان في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بشكل رائع عند الدقيقة 11، وواصل لاعبو عنابي سدير السيطرة على اللعب بعد هدف التقدم، وسط دفاع قوي من فريق ضمك.

وتمكن جوليو تفاريس من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 27 بعد تلقيه تمريرة مميزة، لينفرد بحارس المرمى ويهز الشباك، واستمرت المحاولات لإحراز هدف آخر، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد ضمك بتقدم أصحاب الأرض بثنائية.

شوط سلبي

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، هدأ اللعب كثيرًا، وسط محاولات فردية من اللاعبين لتسجيل هدف جديد، إلا أن الدفاع ظهر بشكل جيد، لتنتهي مباراة الفيصلي ضد ضمك بفوز عنابي سدير بهدفين نظيفين، ليحصل على 3 نقاط هامة.

وبعد مباراة اليوم، رفع عنابي سدير رصيده إلى 23 نقطة ليحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك عند 16 نقطة في المركز الـ15 وقبل الأخير.

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