دوري محمد بن سلمان : الكشف عن حكام مباراتي اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباراتي اليوم

ويدير محمد الحربي مباراة الفيصلي ضد الوحدة اليوم، ويُساعده ياسر السلطان وسعد الشبرمي، وسيكون عبدالله زربان حكمًا رابعًا، وعبدالله الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده عيسى الخيبري.

وقبل مباراة الفيصلي ضد الوحدة اليوم، يحتل عنابي سدير المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة عن فرسان مكة صاحب المركز العاشر.

ومن المقرر أن يدير رائد الزهراني مباراة الرائد ضد الباطن، ويُساعده فهد العمري وعماد عسكر، والحكم الرابع محمد العمري، وسيكون محمد البريدي حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده محمد الشهري.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يقع الباطن في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

الجولة الـ18 من دوري محمد بن سلمان

وانطلقت منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمس الخميس، بمواجهتين، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في تحقيق فوز كبير على أبها برباعية مقابل هدف.

وخيم التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 على ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد الذي أُقيم على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله بجدة، حيث تقدم الراقي عن طريق عبدالرحمن غريب، فيما أحرز هدف التعادل أحمد حجازي.







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