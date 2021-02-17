دوري محمد بن سلمان: الكشف عن حكام مباريات اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباريات اليوم

ويدير ماجد الشمراني مباراة الرائد والوحدة في افتتاح الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويُساعده محمد العبكري ومحمد وزي، والحكم الرابع سامي الجريس، وحكم الفيديو شكري الحنفوش، ويساعده عادل شراحيلي.

ويتولى خالد الجهني قيادة مباراة أبها ضد الباطن على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويساعده بدر الشمراني ومحمد الحنفوش، وخالد الطريس حكمًا رابعًا، وأحمد الرميخاني حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده عمر الجمل.

ويقود محمد الحربي مباراة الشباب ضد الفتح على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ويساعده ياسر السلطان وعيسى الخيبري، والحكم الرابع عبدالصمد بكري، وسلطان الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مفرح آل حسن.

وتُختتم مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الأهلي ضد العين التي يديرها محمد السماعيل، ويساعده خلف الشمري وعلي العلي، والحكم الرابع بندر القحطاني، وحكم الفيديو خالد صلوي، ويساعده عماد عسكر.

ترتيب دوري محمد بن سلمان قبل الجولة الـ19

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق منافسات الجولة الـ19، كالتالي؛ الشباب يتصدر برصيد 38 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي الوصيف، ثم الهلال برصيد 33 نقطة، يليه الاتحاد بـ29 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الخامس برصيد 27 نقطة، ثم التعاون بـ25 نقطة بالتساوي مع النصر والقادسية، وحل الوحدة تاسعًا برصيد 24 نقطة، متساويًا مع أبها، ويتواجد الفتح في المركز الـ11 برصيد 22 نقطة.

ويتواجد الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع الباطن، ثم الرائد بـ19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ضمك، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.

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