دوري محمد بن سلمان : المنشطات تتابع لاعبي التعاون والاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تشهد مباراة التعاون والاتحاد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقرر إقامتها اليوم، تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

المنشطات تتابع اللاعبين

وأشار حساب البطولة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى تواجد فريق من لجنة المنشطات في مباراة التعاون والاتحاد اليوم ضمن منافسات الجولة الـ19، وتم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف.

ويتواجد فريق من لجنة المنشطات بشكل مستمر خلال مباريات الموسم الرياضي الحالي سواء في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو مواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بتتويج الهلال بطلًا للمرة التاسعة في تاريخه.

التعاون والاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للظهور بشكل مميز ضد التعاون اليوم، وتحقيق الفوز لمواصلة التقدم في الترتيب، فيما يسعى سكري القصيم لمواصلة نتائجه الإيجابية وخطف الثلاث نقاط.

وقبل مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة بنادي الاتحاد رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يحتل التعاون المركز السادس برصيد 25 نقطة.

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