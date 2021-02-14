دوري محمد بن سلمان .. الهلال الأقوى دفاعيًّا بعد 18 جولة

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز على الصعيد الدفاعي، خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يتألق دفاعيًّا:

واهتزت شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 13 مرة فقط خلال الـ18 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون الأقوى دفاعيًّا هذا الموسم.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره ضمك اليوم بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول للكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر، فيما يتواجد الأهلي في المركز الثاني بـ34 نقطة.

الأقوى دفاعيًّا هذا الموسم:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الأقوى دفاعيًّا بعد مرور 18 جولة، والتي يتصدرها الزعيم، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون برصيد 15 هدفًا.

وتلقت شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 17 هدفًا خلال الجولات الماضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يحتل الشباب المركز الرابع في قائمة الأقوى دفاعيًّا بعد استقبل 22 هدفًا.

شارك الخبر







شارك الخبر