دوري محمد بن سلمان : الهلال يستعيد بريقه والأهلي يرفض الهدية والنصر يتراجع

المواطن - محمد سمعه

يعد نادي الهلال الأكثر استفادة من مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث صعد للوصافة بعد أن خسر في الجولة الـ18 من فريق ضمك يوم الأحد الماضي.

نتائج مباريات الجولة التاسعة عشرة

وأُسدل الستار على مباريات الجولة الـ19 من دوري المحترفين، اليوم الخميس حيث فاز الفيصلي على ضمك بهدفين دون مقابل وفاز الاتحاد على التعاون بثنائية لهدف، بينما فاز القادسية على النصر بهدف دون رد، وفاز الهلال على الاتفاق بثلاثية لهدف، أما مباريات أمس الأربعاء في الجولة فقدت شهدت فوز الوحدة على الرائد بثلاثية لهدف، وفوز الباطن على أبها بثنائية لهدف وخسارة الشباب أمام الفتح بثنائية لهدف، بينما تعادل العين مع الأهلي بهدف لكل فريق.

ولا يزال نادي الشباب متصدرًا لـ ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 38 نقطة، يليه الهلال برصيد 36 نقطة بالمركز الثاني، أما النادي الأهلي فيحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة، والاتحاد رابعًا في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان برصيد 32 نقطة، أما القادسية فيحتل المركز الخامس بعد فوزه على النصر برصيد 28 نقطة، أما الاتفاق فيتواجد بالمركز السادس برصيد 27 نقطة، أما نادي الوحدة فيتواجد بالمركز السابع برصيد 27 نقطة.

النصر تاسعًا في ترتيب دوري محمد بن سلمان

وتجمد رصيد التعاون عند 25 نقطة بالمركز الثامن، أما النصر والفتح فيحتلان المركزين التاسع والعاشر برصيد 25 نقطة بينما يتواجد نادي أبها بالمركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، أما الفيصلي فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة، والباطن في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد نادي الرائد بالمركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، أما ضمك فيحتل المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد العين بالمركز الـ16 ” الأخير” برصيد 14 نقطة.

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