دوري محمد بن سلمان: الهلال يُطارد الانتصار رقم 15 ضد الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لتحقيق الفوز مساء اليوم الخميس على حساب ضيفه الاتفاق؛ وذلك للصعود لوصافة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعادل الأهلي مع العين.

تاريخ مواجهات الهلال والاتفاق:

وسبق للزعيم أن لعب مع الاتفاق 21 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز الأزرق في 14 لقاء وفاز الاتفاق في مباراتين، بينما كان التعادل حاضرًا بينهما في خمس مواجهات.

ويرغب الأزرق في تحقيق الفوز رقم 15 في تاريخ مواجهاته مع الاتفاق، والوصول للنقطة رقم 36 من أجل الصعود للمركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين بعد تعادل الأهلي مع العين، وخسارة الشباب من نادي الفتح.

تفاصيل إصابة صالح الشهري:

يذكر أن المهاجم صالح الشهري سيغيب عن مباراة الأزرق والاتفاق الخميس، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الهلال في بيانه عبر حسابه في “تويتر” أن مهاجم الهلال لم يُكمل مران الأربعاء، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الجانب الأيسر من البطن.

وكان صالح الشهري سجل مع الزعيم 4 أهداف حتى الآن ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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