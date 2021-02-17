دوري محمد بن سلمان : الوحدة يقلب الطاولة ويتجاوز الرائد بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الرائد ضد الوحدة في افتتاح منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتحويل فرسان مكة تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية.

الرائد ضد الوحدة

وبدأت مباراة الرائد ضد الوحدة التي أُقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وضغط الفريق الريداوي بقوة قبل أن ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 15 دقيقة فقط.

وتمكن منصور الحربي من هز شباك الوحدة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وانتفض فرسان مكة بعد الهدف، بحثًا عن تسجيل التعادل، وسط محاولات من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لتعزيز تقدمهم.

ونجح النجم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس في تسجيل هدف التعادل من كرة رأسية مميزة عند الدقيقة 44، ليمنح فريقه التعادل في الوقت القاتل، ويمنحه دفعه معنوية، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الرائد والوحدة بنتيجة 1/1.

فرسان مكة ينتفضوا في الشوط الثاني

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، انتفض فرسان مكة وضغطوا منذ الدقائق الأولى، وتمكن البرازيلي أنسيلمو من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 66 من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

ومنح الهدف أفضلية للاعبي فرسان مكة، ونجحوا في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 72، عن طريق المالي يوسف نياكاتي، قبل أن يلغيه الحكم بعد اللجوء إلى تقنية الـVAR، لتستمر محاولات الفريقين لهز الشباك مجددًا.

وأطلق هيرناني تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة الرائد ضد الوحدة بتحقيق فرسان مكة لفوز هام بثلاثية مقابل هدف.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة رصيده إلى 27 نقطة ليحتل المركز السادس بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الرائد عند 19 نقطة في المركز الـ14.

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