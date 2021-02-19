دوري محمد بن سلمان: بانيغا الأكثر تمريرًا لزملائه بعد مرور 19 جولة

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا، لاعب نادي الشباب، الأكثر تمريرًا لزملائه في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد مرور 19 جولة من عمر المسابقة.

وذكر الحساب الرسمي للدوري السعودي عبر “تويتر” أن نجم الشباب كرر 1433 تمريرة لزملائه، ليكون أكثر من مرر الكرات بعد مرور 19 جولة متفوقًا على جوستافو كويلار لاعب الهلال وفيليب براداريتش وجانج هيون سو وهشام فايق وإلياس سوزا.

بانيغا عامل رئيسي في فوز الشباب على النصر:

يذكر أن النجم الأرجنتيني كان قاد الشباب للفوز على النصر يوم السبت الماضي برباعية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري المحترفين، حيث سجل هدفًا وصنع الهدف الرابع للاعب النيجيري أوديون إيغالو.

خط دفاع الهلال يمنحه التفوق على حساب الشباب:

وفي سياق آخر، منحت الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رقمًا جديدًا لـ الهلال تفوق به على أندية التعاون والاتحاد والشباب، قبل بدء منافسات الجولة العشرين يوم الاثنين المقبل.

وذكر الحساب الرسمي لـ الدوري السعودي عبر “تويتر” أن دفاع الأزرق هو أقوى خط دفاع في دوري المحترفين، حيث استقبلوا فقط 14 هدفًا بأفضلية عن التعاون الذي استقبل 17 هدفًا والاتحاد الذي استقبل 18 هدفًا والشباب الذي استقبلت شباكه 24 هدفًا.

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