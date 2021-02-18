دوري محمد بن سلمان .. تاريخ مواجهات النصر والقادسية

المواطن - محمد سمعه

يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الخميس، فريق القادسية، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي يسعى لتحقيق فوزه العاشر:

وسبق للعالمي أن لعب مع القادسية في 15 مباراة، حيث حقق القادسية الفوز في 3 مباريات، بينما فاز العالمي في تسع مباريات، وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في 3 مباريات.

ويسعى العالمي إلى الفوز والصعود للمركز الخامس في جدول الترتيب والوصول للنقطة رقم 28، وذلك في حال نجح في تحقيق الفوز على حساب القادسية اليوم الخميس.

وكان النصر فاز على القادسية بثنائية دون رد في لقاء الدور الأول بين الفريقين بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي وقت سابق، وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى الدمام استعدادًا لمواجهة نادي القادسية الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حسين عبدالغني يُرافق بعثة النصر رغم إيقافه:

ونشر الحساب الرسمي للعالمي عبر “تويتر” صورًا من مرافقة حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، للبعثة رغم قرار إيقافه من قبل لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق الاثنين الماضي إيقاف حسين عبدالغني بشكل مؤقت عن مرافقة الفريق الأول لكرة القدم، وحرمان خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء وقت المباريات لـ15 يومًا، طبقًا للمادتين 149 و152 من اللائحة، لحين إكمال التحقيقات والاستماع للأطراف.

وكان قرار لجنة الانضباط بإيقاف حسين عبدالغني، جاء بسبب اتهامه بتوجيه ألفاظ عنصرية للاعب البرازيلي سيبا، لاعب الشباب خلال مباراة النصر والليث يوم السبت الماضي في الجولة الـ18 بدوري المحترفين.

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