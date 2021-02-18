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دوري محمد بن سلمان : تشكيلة مباراة التعاون ضد الاتحاد
ضمن منافسات الجولة الـ19

دوري محمد بن سلمان : تشكيلة مباراة التعاون ضد الاتحاد

2021/02/18
الساعة 3:52 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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دوري محمد بن سلمان : تشكيلة مباراة التعاون ضد الاتحاد لاعبو التعاون
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 التعاون ضد الاتحاد
1.1 تشكيلة مباراة اليوم

أعلن المديران الفنيان الفرنسي باتريك كارتيرون والبرازيلي فابيو كاريلي، عن تشكيلة مباراة التعاون ضد الاتحاد المقرر انطلاقها، بعد قليل، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التعاون ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة التعاون ضد الاتحاد اليوم، رفع الفريق الأول لكرة بالعميد رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يقع سكري القصيم في المركز السادس برصيد 25 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

تشكيلة مباراة اليوم

وجاء تشكيل سكري القصيم في مباراة التعاون ضد الاتحاد اليوم كالتالي؛ كاسيو أنجوس، محمد زايد، أحمد عسيري، إياغو سانتوس، إبراهيم الزبيدي، ريان الموسى، محمد أبو سبعان، سيدريك أميسي، كاكو، عبدالله ساني ولياندر تاوامبا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في مباراة اليوم كل من؛ حسين شيعان، فيصل درويش، ياسين برناوي، ساندرو مانويل، عبدالله الجوعي، سميحان النابت، سعد بالعبيد، مطير الزهراني ومحمد السهلاوي.

 

الاتحاد ضد التعاون
تشكيلة التعاون – المصدر @AltaawounFC

على الجانب الآخر، جاء تشكيل العميد في مباراة التعاون ضد الاتحاد اليوم كالتالي؛ مارسيلو غروهي، حمد آل منصور، أحمد حجازي، زياد الصحفي، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، كريم الأحمدي، رومارينيو، عبدالرحمن العبود، فهد المولد وهارون كمارا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مباراة اليوم كل من؛ فواز القرني، عمر هوساوي، محمد العوفي، حمدان الشمراني، عوض الناشري، عبدالعزيز الجبرين، عبدالرحمن اليامي، عبدالعزيز البيشي وألكسندر بريجوفيتش.

دوري محمد بن سلمان
تشكيلة الاتحاد – المصدر @ittihad

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