دوري محمد بن سلمان : تشكيلة مباراة الشباب والأهلي

المواطن - مروة نبيل

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أعلن المديران الفنيان الإسباني كارلوس هرنانديز والصربي فلادان ميلويفيتش عن تشكيلة مباراة الشباب والأهلي التي ستنطلق، بعد قليل، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان



ويلعب الشباب والأهلي، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، حيث يطمح كل منهما لتحقيق الفوز وزيادة الفارق مع منافسيه.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثالث.

تشكيلة مباراة الشباب والأهلي اليوم

وجاء تشكيل الليوث في مباراة الشباب والأهلي اليوم كالتالي؛ زيد البواردي، محمد سالم، إيغور، أحمد شراحيلي، عبدالله الزوري، ألفريد ندياي، حسين القحطاني، إيفر بانيغا، كريستيان جوانكا، سيبا وفابيو مارتينيز.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في مباراة اليوم كل من؛ مروان الحيدري، جمال باجندوح، حسان تمبكتي، متعب الحربي، نواف العابد، فواز الصقور، تركي العمار، عمار النجار وإيغالو.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الراقي في مباراة الشباب والأهلي اليوم كالتالي؛ محمد العويس، يزيد البكر، محمد آل فتيل، معتز هوساوي، لوكاس ليما، فيغسا، إدريس فتوحي، علي الأسمري، سلطان مندش، عبدالرحمن غريب وعمر السومة.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة اليوم كل من؛ محمد الربيعي، عبدالباسط هندي، محمد المجحد، عبدالله حسون، نوح الموسى، سلمان المؤشر، مباي نيانغ، محمد خبراني وطلال عبسي.

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