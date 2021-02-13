دوري محمد بن سلمان: تي فريدي نجم الفتح ثامن لاعب يُسجل هاتريك بالموسم

المواطن - محمد سمعه

تي فريدي يُرجح كفة الفتح بثلاثية:

أصبح الهولندي ميتشيل تي فريدي، لاعب نادي الفتح، ثامن لاعب ينجح في إحراز ثلاثة أهداف “هاتريك” في مباراة واحدة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان تي فريدي أحرز الهاتريك في شباك العين، في اللقاء الذي انتهى بفوز النموذجي بثلاثية مقابل هدفين اليوم السبت.

قائمة بأسماء 8 لاعبين سجلوا “هاتريك”:

وانضم تي فريدي لقائمة مكونة من الفرنسي يوسف نياكاتي لاعب الوحدة والسوري عمر السومة نجم الأهلي والفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال والكاميروني لياندر تاوامبا لاعب التعاون والأسترالي بيتراتوس لاعب الوحدة والسويدي كارلوس ستراندبيرج لاعب أبها والمغربي كريم البركاوي لاعب الرائد وجميعهم سبق لهم إحراز ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بالدوري بالموسم الحالي.

وكان الشوط الأول شهد تعادلًا سلبيًّا بين الفتح والعين، لتُسجل الأهداف الخمسة في الشوط الثاني.

ويذكر أن العين كان المُبادر بإحراز الأهداف ليُسجل اللاعب كيسانجا بارتولومو الهدف الأول للفريق العيناوي بالدقيقة الخمسين، ثم تعادل الهولندي ميتشيل تي فريدي سريعًا لفريق النموذجي بالدقيقة الثالثة والخمسين، ثم عاد العين وسجل الهدف الثاني عبر اللاعب خوانبي بالدقيقة الحادية والستين.

ولم ينجح العين في الحفاظ على تقدمه، ليتمكن اللاعب تي فريدي من تسجيل ثاني أهدافه وثاني أهداف النموذجي بالدقيقة الخامسة والسبعين، ثم عاد تي فريدي وأحرز الهاتريك للنموذجي بالدقيقة الـ85 من ضربة رأسية متقنة.

وأصبح رصيد الفتح بعد الفوز 22 نقطة في المركز الحادي عشر في ترتيب دوري محمد بن سلمان، بينما تجمد رصيد العين عند 13 نقطة في المركز السادس عشر والأخير.







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