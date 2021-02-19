دوري محمد بن سلمان: حارس التعاون الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك

المواطن - محمد سمعه

لا يزال الحارس البرازيلي كاسيو أنجوس، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، متصدرًا قائمة أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك بعد مرور 19 جولة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حارس التعاون يتفوق على حارسي الهلال والنصر:

وتفوق أنجوس على حارس الهلال عبدالله المعيوف وبرادلي جونز حارس النصر ومارسيلو غروهي حارس الاتحاد ومصطفى ملائكة حارس الفيصلي.

مواجهات الجولة العشرين:

وستنطلق مباريات الجولة العشرين بدءًا من يوم الاثنين المقبل، حيث يواجه أبها نادي الرائد، بينما يلعب الوحدة مع سكري القصيم، والشباب مع الأهلي.

أما يوم الثلاثاء المقبل فسيلعب الباطن مع القادسية والعين فسيواجه ضمك، والفتح يلاقي الاتفاق،والاتحاد يلعب مع الفيصلي وتُختتم مباريات الجولة بلقاء النصر والهلال.

وفي سياق آخر، منحت الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رقمًا جديدًا لـ الهلال تفوق به على أندية التعاون والاتحاد والشباب، قبل بدء منافسات الجولة العشرين يوم الاثنين المقبل.

وذكر الحساب الرسمي لـ الدوري السعودي عبر “تويتر” أن دفاع الأزرق هو أقوى خط دفاع في دوري المحترفين، حيث استقبلوا فقط 14 هدفًا بأفضلية عن التعاون الذي استقبل 17 هدفًا والاتحاد الذي استقبل 18 هدفًا والشباب الذي استقبلت شباكه 24 هدفًا.

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