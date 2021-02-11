دوري محمد بن سلمان : حجازي يحرم الأهلي من الصدارة ويُنهي الديربي بالتعادل

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الأهلي والاتحاد قبل قليل بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث الشوط الأول

وكان الشوط الأول شهد ضغطًا هجوميًا من قبل لاعبي الراقي، لينجحوا في إحراز الهدف الأول عبر البديل عبدالرحمن غريب بالدقيقة الـ24، بعد أن نزل لأرضية الملعب بدلًا للاعب ميتريتا.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم الراقي بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثاني من ديربي الأهلي والاتحاد

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء الأهلي مما أعطى الفرصة لفريق الاتحاد للبحث عن إحراز هدف التعادل، حيث كثف كل من فهد المولد واللاعب الصربي بريجوفيتش الفرص الهجومية لتسجيل هدف التعادل.

وعند حلول الدقيقة الـ86، تمكن المدافع المصري المتألق أحمد حجازي من إحراز هدف التعادل للاتحاد من تصويبة مخادعة وسط وجود أقدام العديد من لاعبي الراقي.

ولم تتغير نتيجة المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأصبح رصيد الراقي بعد التعادل 34 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما أصبح رصيد نادي الاتحاد 29 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب.

وكانت مباراة الأهلي والاتحاد أُقيمت على الملعب الرديف لاستاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

يذكر أن نادي الاتفاق كان فاز على أبها برباعية لهدف قبل انطلاق مباراة الأهلي والاتحاد.







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