دوري محمد بن سلمان : حكام مباريات اليوم بالجولة الـ20

المواطن - محمد سمعه

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كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم بالجولة الـ20 في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

طاقم حكام المباريات

وسيدير الحكم سلطان الحربي لقاء أبها والرائد ويعاونه كل من هشام الرفاعي وسعد السبيعي بينما سيكون سلطان العكيري حكمًا رابعًا ومحمد القرني حكم فيديو، ومحمد الشهري مساعدًا لحكم الفيديو.

أما لقاء الوحدة والتعاون فسوف يديره الحكم فيصل البلوي وسيعاونه كل من فهد العمري ومحمد العرمطي وسيكون بندر القحطاني حكمًا رابعًا، ومحمد البريدي حكم الفيديو ومحمد الحنفوش مساعدًا لحكم الفيديو.

وسيدير ماجد الشمراني مباراة الشباب والأهلي وسيعاونه كل من عبدالرحيم الشمري وبدر الشمراني بينما ممدوح آل شهدان سيكون حكمًا رابعًا، وعبدالله الحربي حكم فيديو، أما محمد العبكري فسوف يكون مساعدًا لحكم الفيديو في اللقاء.

مواعيد مباريات اليوم بـ دوري محمد بن سلمان

وستنطلق مباراة أبها والرائد في تمام الرابعة وعشر دقائق عصر اليوم، بينما يواجه الوحدة فريق التعاون في تمام السابعة مساءً، وسيلعب الشباب مع الأهلي في تمام الثامنة والنصف وخمس دقائق مساءً.

يذكر أن الشباب يحتل الصدارة حاليًا برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد الهلال ثانيًا برصيد 36 نقطة، والأهلي ثالثًا برصيد 35 نقطة.

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