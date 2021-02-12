دوري محمد بن سلمان : رباعية العين تُمهد الطريق للقب غائب عن جوميز

المواطن - محمد سمعه

مهدت الرباعية التي أحرزها الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال في شباك العين، بالجولة الـ16 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الطريق للمهاجم الفرنسي من أجل المنافسة على نيل لقب هداف الدوري بالموسم الحالي.

جوميز في الصدارة برصيد 12 هدفًا:

ويحتل الدولي الفرنسي السابق حاليًّا المركز الأول في صدارة هدافي دوري المحترفين برصيد 12 هدفًا وبفارق هدفين عن كل من حسن العمري وكارلوس ستراندبيرج وإيميليو زيلايا وجوليو تافاريس وفابيو أبرو، حيث سجل كل منهم 10 أهداف حتى الآن.

المهاجم الفرنسي كان وصيفًا لـ حمدالله آخر موسمين:

ويرغب لاعب الهلال في التتويج بلقب هداف دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن كان وصيفًا في ترتيب الهدافين في آخر موسمين حيث سجل بالموسم الأول 21 هدفًا في الدوري، ثم أحرز 27 هدفًا في الموسم الثاني، وكان وصيفًا للمغربي عبدالرزاق حمدالله الذي تُوج هدافًا للدوري السعودي في آخر موسمين.

يذكر أن جوميز كان أحرز 3 أهداف من ركلات جزاء في مباراة العين وسجل الرابع من هجمة عادية، بينما سجل سالم الدوسري الهدف الخامس للفريق الهلالي في المباراة التي كانت مؤجلة بين الفريقين؛ نظرًا لخوض الهلال لقاء السوبر السعودي ضد النصر يوم 30 يناير الماضي.







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