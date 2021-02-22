دوري محمد بن سلمان : رباعي الأهلي المهدد بالغياب عن مواجهة الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

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يواجه فريق الأهلي، مساء اليوم نادي الشباب ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رباعي الأهلي المهدد

ويُوجد 4 لاعبين في الراقي مهددين بالغياب عن مواجهة الفيصلي بالجولة الـ21 دوريًا، في حال تلقوا بطاقة صفراء في مباراة الشباب اليوم وهم ” معتز هوساوي، إدريس فتوحي، لوكاس ليما، فيجسا”.

3 أسباب تُشعل قمة الشباب والأهلي

وتُعد قمة الراقي والشباب التي تُقام على ملعب الأمير خالد بن سلطان قمة نارية بين الفريقين لـ 3 أسباب، حيث إن أولهما هو تصدر الشباب للدوري ورغبته في الوصول للنقطة رقم 41 والانفراد بالصدارة بعد الخسارة من الفتح في الجولة التاسعة عشرة.

أما السبب الثاني، هو تراجع نتائج الراقي في آخر جولتين بالدوري حيث تعادل مع الاتحاد والعين بالجولتين الـ18 والـ19، قبل مواجهة الشباب، كما أن فوز الأهلي على الليث يجعله رسميًا يتقاسم الصدارة مع الشباب، في انتظار نتيجة ديربي الهلال والنصر غدًا الثلاثاء.

والسبب الثالث هو انتظار جماهير الراقي لأداء الحارس محمد العويس، في لقاء الشباب المهم، خاصة بعد تداول صورة له وهو يعطي قفازيه لأحد الحراس الناشئين في نادي النصر، مما أعطى تلميحًا أنه بات قريبًا من الانضمام للعالمي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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