دوري محمد بن سلمان .. رسالة تشرح كيفية حصول الاتحاد على اللقب

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية رسالة مُحفزة للبرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد، وذلك بمناسبة احتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد أبو هداية عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “كاريلي، الدوري يُناديك، أنت مدين لنفسك بأن تُصبح عظيمًا، في كيان عظيم، قم قام حظك، أمامك 33 نقطة تنتظرك”.

موعد مباراة الاتحاد والفيصلي:

وسيواجه العميد بالجولة الـ20 من دوري المحترفين فريق الفيصلي مساء يوم الثلاثاء المقبل، حيث تُقام المباراة على الملعب الرديف لإستاد الجوهرة المشعة في جدة.

ويحتل العميد حاليًّا المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة بعد الفوز على التعاون بالجولة التاسعة عشرة بثنائية مقابل هدف.

نتائج العميد بآخر 3 جولات دوريًّا:

وبعد خسارة العميد من الاتفاق، حقق الفريق الفوز في مباراتين وتعادل بلقاء في آخر 3 جولات من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وستنطلق منافسات الجولة العشرين من دوري المحترفين يوم الاثنين المقبل بـ3 مباريات، حيث يلعب أبها مع الرائد، والوحدة مع التعاون، والشباب مع الأهلي، بينما تُقام يوم الثلاثاء 5 مباريات، حيث يلعب الباطن مع القادسية، والعين مع ضمك، والفتح مع الاتفاق، والاتحاد مع الفيصلي والنصر مع الهلال.

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