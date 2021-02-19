دوري محمد بن سلمان: رقم كارثي لـ النصر للمرة الأولى بعد مرور 19 جولة

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر، رقمًا كارثيًا بعد خسارته أمس الخميس من القادسية في الجولة الـ19 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رقم سيئ لـ النصر في 12 جولة

وللمرة الأولى، يتعثر العالمي في 12 مباراة في أول 19 جولة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن العالمي يحتل حاليًا المركز التاسع في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة بعد الخسارة من القادسية.

وكان المدرب الكرواتي ألين هورفات تولى تدريب النصر في ديسمبر الماضي، خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، وقاد العالمي للفوز بلقب كأس السوبر السعودي على حساب نادي الهلال في يناير الماضي.

ويستعد العالمي لمواجهة فريق الهلال في قمة الجولة العشرين من دوري محمد بن سلمان للمحترفين يوم الثلاثاء المقبل.

وفي وقت سابق، أبدى عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي السابق لـ النصر، حزنه بعد خسارة العالمي من نادي القادسية اليوم بهدف دون رد.

وغرد ابن زنان قائلًا: ” نصر سيئ بكافة التفاصيل، اعملوا للموسم المقبل من الآن، فما يحدث فوضى بمعنى الكلمة”.

العالمي يتعرض للخسارة في جولتين متتاليتين

وكان العالمي تعرض للخسارة الثانية على التوالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الخسارة من الشباب بالجولة الـ18، ثم الخسارة من القادسية بالجولة الـ19.

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