دوري محمد بن سلمان: رقم يمنح الهلال التفوق ضد الاتحاد والشباب

المواطن - محمد سمعه

منحت الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رقمًا جديدًا لـ الهلال تفوق به على أندية التعاون والاتحاد والشباب، قبل بدء منافسات الجولة العشرين يوم الاثنين المقبل.

الهلال أقوى دفاعيًّا:

وذكر الحساب الرسمي لـ الدوري السعودي عبر “تويتر” أن دفاع الأزرق هو أقوى خط دفاع في دوري المحترفين، حيث استقبلوا فقط 14 هدفًا بأفضلية عن التعاون الذي استقبل 17 هدفًا والاتحاد الذي استقبل 18 هدفًا والشباب الذي استقبلت شباكه 24 هدفًا.

وكان الزعيم فاز على الاتفاق بثلاثية لهدف، بينما خسر الشباب من الفتح بثنائية لهدف، وفاز الاتحاد على التعاون بثنائية لهدف في الجولة التاسعة عشرة.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الهلال– قبل قليل- عن إصابة مدافعه الكوري الجنوبي جانج هيون سو بتمزق في العضلة الضامة، ليتأكد غيابه عن مواجهة النصر يوم الثلاثاء المقبل في ديربي الرياض المنتظر.

7 لاعبين من الأزرق يغيبون عن الديربي:

وبعد إصابة هيون سو فإن الزعيم سيفقد 7 لاعبين في لقاء النصر وهم “هيون سو، هتان باهبري، سلمان الفرج، الحارس عبدالله المعيوف، صالح الشهري، محمد كنو، مد الله العليان”.

وكان هيون سو، تعرض لإصابة في العضلة الضامة، وذلك بعد أن شارك في مباراة الاتفاق.

شارك الخبر







شارك الخبر