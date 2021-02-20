دوري محمد بن سلمان .. رقم يُثبت أفضلية جوميز على السومة

المواطن - محمد سمعه

حقق الفرنسي بافيتيمبي جوميز، لاعب الهلال، رقمًا مميزًا من الناحية الهجومية، تفوق به على السوري عمر السومة لاعب الأهلي قبل انطلاق منافسات الجولة الـ20 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح جوميز في لمس الكرة داخل منطقة الجزاء 108 مرة، مما يدل على نزعته ونشاطه الهجومي، بينما لمس السومة الكرة داخل منطقة جزاء الخصوم 107 مرة.

مباراتا الهلال والأهلي بالجولة الـ20:

يذكر أن الهلال سيواجه النصر في الجولة العشرين دوريًّا، بينما يلعب الأهلي مع الشباب مساء بعد غد الاثنين في الرياض.

وفي وقت سابق، علق النجم ياسر القحطاني، لاعب الهلال السابق، على تحطيم الفرنسي بافيتيمبي جوميز لرقمه القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة مع الهلال بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد القحطاني عبر حسابه في “تويتر” قائلًا اليوم السبت: “أنت تستحقها أيها الأسد، إلى الأمام”.

وكان النجم الفرنسي حقق إنجازًا فريدًا له بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما سجل ثنائية في شباك نادي الاتفاق مساء الخميس الماضي. جوميز الأكثر تسجيلًا للهلال في دوري محمد بن سلمان: وأصبح جوميز أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع الهلال في تاريخ دوري المحترفين برصيد 62 هدفًا، متفوقًا على اللاعب ياسر القحطاني نجم الهلال السابق الذي أحرز 61 هدفًا.

شارك الخبر







شارك الخبر