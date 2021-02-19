دوري محمد بن سلمان : ركلات الجزاء تُعاند النصر

المواطن - مروة نبيل

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أكثر الفرق إهدارًا لركلات الجزاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

النصر الأكثر إهدارًا لركلات الجزاء

وحصل النصر على 11 ركلة جزاء خلال الـ19 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجح في تسجيل 5 ركلات، وأهدر لاعبوه 6 أخرى، والتي كان آخرها في مباراة القادسية.

ويُعد المغربي عبدالرزاق حمدالله هو أكثر لاعبي النصر إهدارًا لركلات الجزاء حتى الآن برصيد 4 ركلات أمام الشباب، أبها، الأهلي والاتفاق، وأضاع مواطنه نور الدين أمرابط ركلة ضد الفيصلي، قبل أن يُهدر البرازيلي بيتروس أخرى أمام القادسية.

ويُعتبر عدد ركلات الجزاء التي أضاعها الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هو الأكبر لأي فريق ضمن منافسات موسم رياضي واحد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في 2008/ 2009.

النصر يُعاني في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، لعب القادسية ضد النصر على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخسر العالمي بهدف دون رد، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

وتجمد رصيد العالمي عند 25 نقطة، ليتراجع إلى المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من الفوز 7 مرات والتعادل في 4 مواجهات، والخسارة في 8 لقاءات.

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