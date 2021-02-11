دوري محمد بن سلمان : صدمة مُدوية لـ الأهلي بإصابة ميتريتا

المواطن - محمد سمعه

الإصابة تمنع ميتريتا من استكمال اللقاء

تعرض اللاعب الروماني أليكساندرو ميتريتا نجم الأهلي لإصابة قوية أمام نادي الاتحاد خلال أحداث الشوط الأول بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعند حلول الدقيقة السادسة عشرة، سقط ميتريتا على الأرض بعد تلقيه لكرة عرضية حيث سقط متأثرًا بإصابته.

وغادر ميتريتا الملعب، وحاول العودة بقوة مرة ثانية لكن الإصابة كانت أقوى منه ولم يستطع استكمال المباراة ليأتي بدلًا منه اللاعب عبدالرحمن غريب بالدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول.

وتُشير النتيجة حاليًا إلى تقدم الأهلي على الاتحاد بهدف دون رد سجله اللاعب عبدالرحمن غريب من تصويبة مخادعة للحارس البرازيلي مارسيلو غروهي.

تشكيلة الأهلي لمواجهة الاتحاد

وجاء تشكيل الراقي للمباراة قبل إصابة ميتريتا مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، معتز هوساوي، لوكاس ليما، محمد آل فتيل، عبدالله حسون، فيجسا، علي الأسمري، حسين المقهوي، ميتريتا، سلمان المؤشر، عمر السومة”.

وتُقام مباراة الأهلي والاتحاد على الملعب الرديف لـ ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز الاتحاد بهدفين دون رد، وهي أول مباراة شارك فيها المدافع المصري أحمد حجازي مع نادي الاتحاد.

يذكر أن الراقي يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الشباب المتصدر، كما يسعى الراقي إلى الفوز من أجل الصعود لصدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين بشكل مؤقت.

وكان الأهلي هزم نادي الوحدة بالجولة الـ17 بنتيجة أربعة أهداف لهدفين في مباراة أُقيمت على ملعب الشرائع في مكة المكرمة.







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