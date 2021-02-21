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دوري محمد بن سلمان .. قمة متساوية بين الشباب والأهلي
قبل المواجهة المرتقبة في الجولة الـ12

دوري محمد بن سلمان .. قمة متساوية بين الشباب والأهلي

2021/02/21
الساعة 10:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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دوري محمد بن سلمان .. قمة متساوية بين الشباب والأهلي جانب من مباراة سابقة - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

العناوين الفرعية
1 مواجهات الشباب والأهلي:
2 الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

تترقب الجماهير قمة الشباب والأهلي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط طموحات قوية بالظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مواجهات الشباب والأهلي:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تاريخ مواجهات الشباب والأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، واصفًا إياها بـ”القمة المتساوية”.

ولعب الشباب والأهلي 25 مباراة من قبل في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الليوث في تحقيق الفوز 8 مرات، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، فيما خيم التعادل على نتيجة 9 مواجهات.

 

الشباب والأهلي
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قد تعثر في الجولة الماضية بعدما خسر أمام نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف، فيما سقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي ضد فريق العين، ويسعى كل منهما لخطف نقاط مباراتهما.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثالث.

الشباب
فريق الشباب – المصدر spl

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