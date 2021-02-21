دوري محمد بن سلمان .. قمة متساوية بين الشباب والأهلي

المواطن - مروة نبيل

اسمع الخبر

تترقب الجماهير قمة الشباب والأهلي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط طموحات قوية بالظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مواجهات الشباب والأهلي:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تاريخ مواجهات الشباب والأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، واصفًا إياها بـ”القمة المتساوية”.

ولعب الشباب والأهلي 25 مباراة من قبل في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الليوث في تحقيق الفوز 8 مرات، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، فيما خيم التعادل على نتيجة 9 مواجهات.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قد تعثر في الجولة الماضية بعدما خسر أمام نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف، فيما سقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي ضد فريق العين، ويسعى كل منهما لخطف نقاط مباراتهما.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثالث.

شارك الخبر







شارك الخبر