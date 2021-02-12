دوري محمد بن سلمان : لاعبان يغيبان عن النصر ضد الشباب

المواطن - محمد سمعه

سيفقد الفريق الكروي الأول بـ النصر، لاعبين في مباراة الشباب، المقرر إقامتها غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الـ18 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الإعلامي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة أن العالمي سيغيب عنه كل من عبدالله مادو وعبدالرحمن العبيد بسبب الإصابات التي تعرضا لها مسبقًا.

وستنطلق المباراة غدًا السبت في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً على ملعب “مرسول بارك” في الرياض معقل النصر.

ويسعى فريق الشباب إلى الفوز والوصول للنقطة رقم 38 والانفراد بصدارة دوري المحترفين، بينما يريد العالمي الفوز للوصول إلى النقطة رقم 28 والصعود للمركز الخامس في جدول الترتيب. الشباب هزم النصر بـ الدور الأول: وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز الشباب على العالمي بنتيجة 2/ 1 في المباراة التي أُقيمت في نوفمبر الماضي، وشهدت أحداثًا مثيرة للجدل بسبب أخطاء الحكم شكري الحنفوش. هورفات يُحقق نقلة مختلفة للعالمي: يذكر أن نتائج العالمي تحسنت بشكل كبير بعد تولي المدرب الكرواتي ألين هورفات مسؤولية تدريب الفريق الكروي الأول، وكذلك نفس الحال بالنسبة لفريق الشباب الذي تحسنت نتائجه بعد إقالة البرتغالي كايشينا وتعيين المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز. وقبل لقاء العالمي والشباب، فاز الشباب في آخر مباراة بالدوري على الرائد برباعية لهدف، بينما تعادل النصر مع الفتح بهدف لكل فريق في الجولة الـ16.







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