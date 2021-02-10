دوري محمد بن سلمان للمحترفين الأغلى في آسيا

المواطن - محمد سمعه

حصل دوري محمد بن سلمان للمحترفين على لقب الأغلى في القارة الآسيوية، وذلك بعد غلق فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في السعودية.

وذكر موقع Transfer Market أن القيمة التسويقية للدوري السعودي للمحترفين ارتفعت ووصلت إلى 342 مليون يورو بفارق كبير عن الدوري الياباني والدوري الصيني.

الدوري الياباني ثانيًا والصيني ثالثًا:

وجاء الدوري الياباني ثانيًا برصيد 307 ملايين يورو من حيث القيمة التسويقية، أما الدوري الصيني فجاء ثالثًا برصيد 300 مليون يورو.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية آخر المستجدات حول تقليص عدد اللاعبين الأجانب بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين بدءًا من الموسم المقبل.

6 لاعبين أجانب فقط بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

وذكر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس بالفعل تقليص عدد الأجانب في دوري المحترفين من 7 إلى 6 لاعبين بدءًا من موسم 2021/ 2022.

وكان عدد اللاعبين الأجانب في الأصل 8 لاعبين، ولكن اتحاد القدم قرر تقليصهم بعد ذلك إلى 7 لاعبين مع بداية الموسم الماضي 2019/ 2020. يذكر أن بعض الآراء كانت قد اتجهت إلى تقليص عدد اللاعبين الأجانب في دوري المحترفين؛ حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على اللاعبين السعوديين، من أجل مشاركتهم باستمرار لما فيه من مصلحة للمنتخب السعودي الأول، بينما أكد الجانب الآخر أن وجود 7 لاعبين أجانب في الفريق المشارك بدوري المحترفين سيُساهم في زيادة قوة المنافسة بين اللاعب السعودي والأجنبي. وستنطلق مباريات الجولة الـ18 بدوري المحترفين غدًا الخميس بـ مباراتين، حيث يلعب الاتفاق مع أبها في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً، بينما المباراة الثانية ستكون بين الجارين الأهلي والاتحاد، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً. وكان نادي الهلال تُوج بلقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020 بعد منافسة شرسة مع فريق النصر.







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