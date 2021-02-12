دوري محمد بن سلمان : مدرب الأهلي يُفجر مفاجأة حول حسين المقهوي

المواطن - محمد سمعه

فجر المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي، مفاجأة عن اللاعب حسين المقهوي بعد أن شارك بلقاء الأهلي والاتحاد الذي انتهى بالتعادل بنتيجة هدف لكل فريق.

حسين المقهوي خاض اللقاء وهو بصحة غير جيدة

وتحدث فلادان قائلًا عقب مباراة الاتحاد: ” المقهوي شارك في اللقاء وهو بصحة غير جيدة، ولكن بسبب ظروف الإصابات أبقيت عليه، وأيضًا إصابة اللاعب ميتريتا أربكت حساباتنا في المباراة”.

وأضاف مدرب الأهلي ردًا على كاريلي مدرب الاتحاد: ” أحترم وجهة نظره ولكننا لم نلعب بأسلوب دفاعي، والموضوع كله يكمن في أننا أردنا فقط عدم المبادرة الهجومية، وأُتيحت لنا 3 أو 4 فرص، كان من الممكن بها أن نُسجل الثاني والثالث في شباك الاتحاد”.

هدف حجازي يحرم الأهلي من الصدارة

وأصبح رصيد الأهلي، بعد التعادل 34 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما أصبح رصيد الاتحاد 29 نقطة في المركز الرابع.

وهاجم بعض من جمهور النادي الأهلي، اللاعب السوري عمر السومة وذلك بسبب أدائه المخيب لـ الآمال ضد نادي الاتحاد.

وطالب بعض من جمهور الراقي، المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش بجعل السومة جالسًا على مقاعد البدلاء حتى يستعيد مستواه.







شارك الخبر