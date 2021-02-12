دوري محمد بن سلمان : مدرب الاتحاد يعترف بمفاجأة الأهلي له

المواطن - محمد سمعه

أوضح البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لـ الاتحاد أنه كان متفاجئًا بأداء النادي الأهلي خلال لقاء الفريقين بديربي جدة بالجولة الـ18 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث كاريلي للقناة الرياضية السعودية عقب اللقاء قائلًا بأن الراقي لعب على أخطاء العميد، وهو ما تحقق في الهدف الذي سجله اللاعب عبدالرحمن غريب.

وأضاف كاريلي أنه يُقدر تمامًا مجهود لاعبي العميد للعودة في نتيجة المباراة، وهو ما حدث بعدما سجل المصري أحمد حجازي هدف التعادل للعميد بالشوط الثاني.

كاريلي يعتذر لجماهير الاتحاد !

وتابع كاريلي بأنه يُقدر طلبات جماهير العميد بالهجوم دائمًا في المباريات، لكنه اعتذر لهم مضيفًا بأنه يوجه تعليماته للاعبين وفقًا لقدراتهم الفنية.

الأهلاويون يُهاجمون السومة

وفي وقت سابق، هاجم بعض من جمهور النادي الأهلي، اللاعب السوري عمر السومة وذلك بسبب أدائه المخيب لـ الآمال ضد نادي الاتحاد.

وطالب بعض من جمهور الراقي، المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش بجعل السومة جالسًا على مقاعد البدلاء حتى يستعيد مستواه.

وحول هذا الأمر، قال الناقد الرياضي حسن عبدالقادر في برنامج “الديوانية” : “السومة عبء على الهجوم وإحساسه معدوم، والمدرب فلادان شخص خوّاف”.

بينما قال الناقد الرياضي ماجد التويجري لـ برنامج “كووورة”: “عمر السومة تشعر وكأنه يلعب للمرة الأولى أمام الاتحاد كان غائبًا ولم يكن له أي تأثير إيجابي على الأهلي”.







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