دوري محمد بن سلمان : مفاجأة الاتفاق لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

يستعد عشاق نادي الاتفاق لمباراة الهلال القوية، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام الخميس المقبل.

ويُحضر فارس الدهناء لمفاجأة وهي الفوز على الهلال خاصة أن فريق المدرب خالد عطوي يسعى لتحقيق الفوز والوصول للنقطة الـ30 والدخول في المربع الذهبي، في حال تعثر الاتحاد أمام فريق التعاون بالجولة الـ19.

الاتفاق يسير بخطى ثابتة:

ويسير فارس الدهناء بخطى ثابتة في الموسم الحالي، حيث فاز على نادي أبها أمس الخميس في الجولة الـ18 برباعية مقابل هدف.

ورغم صعوبة فوز فارس الدهناء على الهلال، حيث يريد أزرق العاصمة مصالحة جماهيره والفوز بكل المباريات المقبلة من أجل المنافسة على نيل لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، لكن المفاجآت واردة في كرة القدم.

وسجل رباعية الاتفاق في شباك نادي أبها كل من محمد الكويكبي هدفين واللاعب نعيم السليتي هدفًا واللاعب إليريك دي سوزا هدفًا، بينما سجل لنادي أبها اللاعب رياض شراحيلي.

مفاجأتان لـ الهلال:

من ناحية أخرى، تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مفاجأتين سارتين، وذلك قبل مواجهة نادي ضمك بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لأزرق العاصمة عبر “تويتر” أن كل من متعب المفرج والإيطالي سيباستيان جيوفنكو شاركا في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، مما يؤكد جاهزية كل منهما لمواجهة ضمك.

وسيغادر الفريق الكروي الأول بأزرق العاصمة إلى أبها غدًا السبت في تمام الساعة السادسة والربع مساءً استعدادًا لمواجهة ضمك.







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