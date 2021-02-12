دوري محمد بن سلمان : مفاجأتان لـ الهلال قبل مواجهة ضمك

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مفاجأتين سارتين، وذلك قبل مواجهة نادي ضمك بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عودة ثنائي الهلال تُقوي الفريق:

وذكر الحساب الرسمي لأزرق العاصمة عبر “تويتر” أن كل من متعب المفرج والإيطالي سيباستيان جيوفنكو شاركا في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، مما يؤكد جاهزية كل منهما لمواجهة ضمك.

وسيغادر الفريق الكروي الأول بأزرق العاصمة إلى أبها غدًا السبت في تمام الساعة السادسة والربع مساءً استعدادًا لمواجهة ضمك.

وكان الزعيم فاز على العين بخماسية دون رد يوم الثلاثاء الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري المحترفين.

الزعيم ينتظر خسارة الشباب للعودة للصدارة:

ويسعى الفريق الكروي الأول بـ الهلال إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وذلك من أجل الوصول للنقطة رقم 36 وصدارة دوري المحترفين، على أمل خسارة الشباب غدًا السبت من فريق النصر.







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