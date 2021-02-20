دوري محمد بن سلمان: مواجهة الشباب المباراة رقم 1000 لـ الأهلي بتاريخ الدوري

المواطن - محمد سمعه

سيحقق الفريق الكروي الأول بـ الأهلي رقمًا مميزًا ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عند مواجهة نادي الشباب بعد غد الاثنين بالجولة الـ20 من عمر المسابقة.

وسيكون الراقي على موعد مع المباراة رقم 1000 له في تاريخ مسابقة الدوري بشكل عام.

إحصائية سلبية لـ الأهلي قبل مواجهة الشباب:

وحقق الراقي إحصائية سلبية خلال آخر 5 مواجهات له مع الشباب ببطولة دوري المحترفين، حيث لم يتمكن الراقي من إحراز أي أهداف في مباراتين بآخر 5 مباريات جمعت بينه وبين الليث.

كما أن الراقي تعرض للهزيمة في مباراتين في آخر 5 مواجهات جمعت بينه وبين الشباب.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية عن حكم قمة الأهلي والشباب بالجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

هوية حكم قمة الاثنين بين الفريقين:

وقال الإعلامي الرياضي فهد الصيعري عبر حسابه في “تويتر”: إن الحكم ماجد الشمراني سيدير قمة الراقي ضد الشباب، المقرر إقامتها على ملعب الأمير خالد بن سلطان معقل الشباب في الرياض.

وكان الشباب خسر من فريق الفتح في الجولة التاسعة عشرة بثنائية مقابل هدف، بينما تعادل الراقي مع العين بنتيجة هدف لكل فريق بالجولة الماضية.

وستحدد مباراة الراقي والشباب، شكل المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كون الشباب متصدرًا في الفترة الحالية للدوري برصيد 38 نقطة، أما الأهلي فيحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطة عن الوصيف نادي الهلال.

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