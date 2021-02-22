دوري محمد بن سلمان: موعد مباراة النصر والهلال والقنوات الناقلة

المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، غدًا الثلاثاء ديربي النصر والهلال الذي ينطلق ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيبدأ اللقاء في تمام الساعة الـ8:35 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “مرسول بارك” معقل نادي النصر في الرياض.

ويرغب العالمي في تحقيق الفوز، وذلك بعد الخسارة في آخر جولتين دوريًا من فريقي الشباب والقادسية، أما الهلال فيود تحت قيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي تحقيق الفوز من أجل الوصول للنقطة رقم 39 والمنافسة على صدارة الدوري.

القنوات الناقلة لـ ديربي النصر والهلال

وستنقل قناتا KSA SPORTS HD 1 و KSA SPORTS HD 2 وقائع مباراة النصر والهلال على ملعب مرسول بارك.

وسيكون وعد ميكالي لجماهير الأزرق هو الفوز، خاصة أن الفوز سيعطي دفعة معنوية لنجوم الأزرق، بعد أن خسروا السوبر السعودي أمام النصر يوم 30 يناير الماضي، إضافة للصعود للصدارة في حال خسر الشباب من الأهلي، بجانب عودة الثقة للفريق الأزرق، الذي تأثر مؤخرًا بالنتائج المتعثرة بالأخص ضد فريقي أبها وضمك.

ما يطارده ميكالي في أول ديربي له

كما أن مدرب الهلال يُطارد إنجازًا خاصًّا له، بالفوز على النصر في أول مباراة ديربي يُديرها، على غرار الكرواتي ألين هورفات الذي فاز بالسوبر السعودي في أول ديربي يُديره مع العالمي.

وإذا خسر الشباب من الأهلي في مباراة اليوم الاثنين بين الفريقين في دوري المحترفين، فإن الفرصة ستكون مناسبة لفريق الهلال للفوز على النصر والعودة للصدارة من جديد بعد التراجع في الجولات الأخيرة.

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