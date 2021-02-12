دوري محمد بن سلمان .. موعد مباراة النصر والشباب

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور الكرة السعودية، مباراة النصر والشباب في قمة منافسات الجولة الـ18 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

توقيت مباراة النصر والشباب:

وستنطلق المباراة غدًا السبت في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً على ملعب “مرسول بارك” في الرياض معقل النصر.

ويسعى فريق الشباب إلى الفوز والوصول للنقطة رقم 38 والانفراد بصدارة دوري المحترفين، بينما يريد النصر الفوز للوصول إلى النقطة رقم 28 والصعود للمركز الخامس في جدول الترتيب.

الشباب يهزم النصر في لقاء الدور الأول:

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز الشباب على النصر بنتيجة 2/ 1 في المباراة التي أُقيمت في نوفمبر الماضي وشهدت أحداثًا مثيرة للجدل بسبب أخطاء الحكم شكري الحنفوش.

وقبل إقامة مباراة النصر والشباب، كانت الجولة الـ18 انطلقت أمس الخميس، حيث فاز الاتفاق على أبها برباعية مقابل هدف، بينما تعادل الأهلي مع الاتحاد بهدف لكل فريق.

وفاز الوحدة على الفيصلي برباعية مقابل هدفين، بينما فاز الباطن على الرائد بنتيجة هدفين لهدف.

يذكر أن نتائج نادي النصر تحسنت بشكل كبير بعد تولي المدرب الكرواتي ألين هورفات مسؤولية تدريب الفريق الكروي الأول، وكذلك نفس الحال بالنسبة لفريق الشباب الذي تحسنت نتائجه بعد إقالة البرتغالي كايشينا وتعيين المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز.

وقبل لقاء النصر والشباب، فاز الشباب في آخر مباراة بالدوري على الرائد برباعية لهدف، بينما تعادل النصر مع الفتح بهدف لكل فريق في الجولة الـ16.







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