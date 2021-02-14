دوري محمد بن سلمان .. موعد مباراة الهلال وضمك

المواطن - محمد سمعه

تنطلق عصر الأحد مباراة الهلال وضمك، في ختام الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

توقيت مباراة الهلال وضمك:

وستبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية “المحالة”.

وقبل اللقاء يحتل الهلال، المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، وإذا هزم ضمك فسوف يصعد ثانيًا برصيد 36 نقطة، أما نادي ضمك فيتواجد بالمركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 13 نقطة.

يذكر أن نادي الهلال كان هزم فريق العين بخماسية دون رد، في الجولة الـ16 والمؤجلة بين الفريقين يوم الثلاثاء الماضي، بينما تعادل ضمك مع نادي القادسية بالجولة الـ17 من بطولة دوري المحترفين.

غيابات نادي الهلال عن مباراة ضمك:

وسيغيب عن لقاء الهلال وضمك من لاعبي الهلال كل من متعب المفرج والإيطالي سيباستيان جيوفنكو لعدم الجاهزية، بالإضافة لغياب كل من سلمان الفرج والحارس عبدالله المعيوف بسبب الإصابة.

يذكر أن الهلال كان خسر مباراة السوبر السعودي ضد النصر بثلاثية دون رد، مما جعل الكثيرين من الجماهير الهلالية يطالبون بإقالة الروماني رازفان لوشيسكو من تدريب الفريق.







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