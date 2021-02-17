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دوري محمد بن سلمان : موعد مباريات الغد بالجولة الـ19
وسط منافسة قوية على المراكز المتقدمة

دوري محمد بن سلمان : موعد مباريات الغد بالجولة الـ19

2021/02/17
الساعة 7:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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دوري محمد بن سلمان : موعد مباريات الغد بالجولة الـ19 لاعبو النصر - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 مباريات الخميس في دوري محمد بن سلمان
1.1 الهلال ضد الاتفاق

تُختتم الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافساتها، مساء يوم غد الخميس، بـ4 مواجهات قوية للمنافسة على المراكز المتقدمة.

مباريات الخميس في دوري محمد بن سلمان

وتنطلق مباريات الغد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الفيصلي ضد ضمك عند الساعة 3:50 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويدخل الفريقان اللقاء بهدف تحقيق الفوز وتحسين مركزه في الترتيب.

الفيصلي
فريق الفيصلي – المصدر spl

ويلعب التعاون ضد الاتحاد عند الساعة 3:55 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدلله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ويطمح سكري القصيم لخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى العميد لتحقيق الفوز ومواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم.

الاتحاد
فريق الاتحاد – المصدر spl

ومن المقرر أن تُقام مباراة القادسية ضد النصر عند الساعة 6:10 مساءً على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ويطمح الفريق القدساوي لتحقيق نتيجة إيجابية، فيما يسعى العالمي لمصالحة جماهيره بعد خسارته برباعية ضد الشباب.

النصر
فريق النصر – المصدر spl

الهلال ضد الاتفاق

وفي ختام منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا، يلعب الهلال ضد الاتفاق عند الساعة 8:20 مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويسعى كل منهما لخطف الثلاث نقاط.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تراجع النتائج قبل مباراة الاتفاق، ما دفع الإدارة لإقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، وتعيين البرازيلي روجيرو ميكالي بدلًا منه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

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