دوري محمد بن سلمان : موعد مباريات الغد بالجولة الـ19

المواطن - مروة نبيل

تُختتم الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافساتها، مساء يوم غد الخميس، بـ4 مواجهات قوية للمنافسة على المراكز المتقدمة.

مباريات الخميس في دوري محمد بن سلمان

وتنطلق مباريات الغد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الفيصلي ضد ضمك عند الساعة 3:50 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويدخل الفريقان اللقاء بهدف تحقيق الفوز وتحسين مركزه في الترتيب.

ويلعب التعاون ضد الاتحاد عند الساعة 3:55 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدلله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ويطمح سكري القصيم لخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى العميد لتحقيق الفوز ومواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم.

ومن المقرر أن تُقام مباراة القادسية ضد النصر عند الساعة 6:10 مساءً على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ويطمح الفريق القدساوي لتحقيق نتيجة إيجابية، فيما يسعى العالمي لمصالحة جماهيره بعد خسارته برباعية ضد الشباب.

الهلال ضد الاتفاق

وفي ختام منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا، يلعب الهلال ضد الاتفاق عند الساعة 8:20 مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويسعى كل منهما لخطف الثلاث نقاط.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تراجع النتائج قبل مباراة الاتفاق، ما دفع الإدارة لإقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، وتعيين البرازيلي روجيرو ميكالي بدلًا منه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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