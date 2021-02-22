دوري محمد بن سلمان : ندياي يُسجل الثاني ضد الأهلي

المواطن - مروة نبيل

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نجح السنغالي ألفريد ندياي في تعزيز تقدم فريقه الشباب بهدف ثان ضد النادي الأهلي عند الدقيقة 70 من أحداث الشوط الثاني.

د70’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@AlShababSaudiFC⁩ يسجل الهدف الثاني عن طريق ألفريد ندياي#الشباب_الأهلي pic.twitter.com/Re2opOpwQ0 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 22, 2021

ندياي يهز الشباك:

ولعب الأرجنتيني إيفر بانيغا ركلة ركنية بشكل مميز، ليحولها ألفريد ندياي برأسية رائعة في شباك الحارس الأهلاوي محمد العويس، تصبح النتيجة تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بثنائية دون رد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قد نجح في التقدم بعد مرور 12 دقيقة فقط على انطلاق المباراة، بعد حصوله على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، لعبها بانيغا بشكل مميز، ليحولها أحمد شراحيلي إلى هدف برأسية رائعة.

الشباب ضد الأهلي:

ويلعب الشباب ضد الأهلي الآن على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الليوث بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صاحب المركز الثالث.

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