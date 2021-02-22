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دوري محمد بن سلمان : ندياي يُسجل الثاني ضد الأهلي
في إطار مواجهات الجولة الـ20

دوري محمد بن سلمان : ندياي يُسجل الثاني ضد الأهلي

2021/02/22
الساعة 10:27 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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دوري محمد بن سلمان : ندياي يُسجل الثاني ضد الأهلي لاعبو الشباب يحتفلون بالهدف
المواطن - مروة نبيل

العناوين الفرعية
1 ندياي يهز الشباك:
2 الشباب ضد الأهلي:

نجح السنغالي ألفريد ندياي في تعزيز تقدم فريقه الشباب بهدف ثان ضد النادي الأهلي عند الدقيقة 70 من أحداث الشوط الثاني.

 

ندياي يهز الشباك:

ولعب الأرجنتيني إيفر بانيغا ركلة ركنية بشكل مميز، ليحولها ألفريد ندياي برأسية رائعة في شباك الحارس الأهلاوي محمد العويس، تصبح النتيجة تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بثنائية دون رد.

ألفريد ندياي
لاعبو الشباب يحتفلون بالهدف

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قد نجح في التقدم بعد مرور 12 دقيقة فقط على انطلاق المباراة، بعد حصوله على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، لعبها بانيغا بشكل مميز، ليحولها أحمد شراحيلي إلى هدف برأسية رائعة.

الشباب
احتفال شراحيلي – المصدر @SPL

الشباب ضد الأهلي:

ويلعب الشباب ضد الأهلي الآن على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الليوث بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صاحب المركز الثالث.


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