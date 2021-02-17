دوري محمد بن سلمان : نقل شاشة الـVAR بمباراة الشباب والفتح

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة الشباب والفتح التي انطلقت، قبل قليل، نقل شاشة الـVAR من موقعها المعتاد خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مساعد المحمود – مراسل القنوات السعودية الرياضية

تم نقل شاشة تقنية الـ VAR "لأول مرة" للجهة المقابلة للمنصة لتفادي الضغط على قرارات الحكام.#الشباب_الفتح pic.twitter.com/cHiBNNMXqc — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 17, 2021

نقل شاشة الـVAR

وكشف مراسل القنوات الرياضية السعودية، مساعد المحمود سبب نقل شاشة الـVAR في مباراة الشباب والفتح، وقال: “نُقلت الشاشة إلى المنطقة المقابلة في الجهة الأخرى، وتواجد الشاشة في هذه المنطقة تحديدًا ومراجعة الحكم لها يُسبب عليه عديدًا من الضغوط في الآونة الأخيرة بمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

وتابع: “ففي أي حالة يعود الحكم إلى الـVAR دائمًا ما يكون هناك حديث وشد وجذب من قبل دكة البدلاء في الفريقين أو حتى من المتواجدين في المنصة كل هذا الحديث كان يُسبب ضغوطات كبيرة على حكم المباراة وتُشتت رأيه في اتخاذ القرار المناسب”.

وواصل المحمود حديثه قائلًا: “وفي مباراة الشباب والفتح هي الأولى التي يتم اتخاذ فيها هذا القرار بنقل الشاشة إلى المكان المقابل، وبالتالي الحكم سيعود إلى الحالات التحكيمية دون وجود أي ضغوطات أو استماع لأي حديث”.

الشباب والفتح في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الشباب والفتح الآن، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في العاصمة الرياض.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد الفتح في المركز الـ11 برصيد 22 نقطة.

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