دوري محمد بن سلمان: هدف براداريتش في الأهلي الأفضل بالجولة الـ19

المواطن - محمد سمعه

حصل هدف اللاعب فيليب براداريتش، لاعب العين، في شباك الأهلي على جائزة أفضل هدف بالجولة التاسعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر تويتر أن الهدف فاز بجائزة أفضل هدف بناءً على تصويت الجماهير.

باختيار الجمهور 🗣

هدف لاعب @alain_ksa فيليب براداريتش في مرمى @ALAHLI_FC يحصل على #هدف_الجولة 19 ⚽️🔝👏🏻 https://t.co/yWAaDvw6jz pic.twitter.com/dHNtDGGHep — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 20, 2021

رقم مميز لـ الراقي قبل مواجهة الليث:

وفي سياق آخر، سيحقق الفريق الكروي الأول بـ الأهلي رقمًا مميزًا ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عند مواجهة نادي الشباب غدًا الاثنين بالجولة الـ20 من عمر المسابقة.

وسيكون الراقي على موعد مع المباراة رقم 1000 له في تاريخ مسابقة الدوري بشكل عام.

وحقق الراقي إحصائية سلبية خلال آخر 5 مواجهات له مع الشباب ببطولة دوري المحترفين، حيث لم يتمكن الراقي من إحراز أي أهداف في مباراتين بآخر 5 مباريات جمعت بينه وبين الليث.

كما أن الراقي تعرض للهزيمة في مباراتين في آخر 5 مواجهات جمعت بينه وبين الشباب.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية عن حكم قمة الراقي والشباب، بالجولة العشرين من دوري المحترفين.

وقال الإعلامي الرياضي فهد الصيعري عبر حسابه في “تويتر”: إن الحكم ماجد الشمراني سيدير قمة الراقي ضد الشباب، المقرر إقامتها على ملعب الأمير خالد بن سلطان معقل الشباب في الرياض.

الأهلي تعادل مع العين والشباب هُزم من الفتح:

وكان الشباب خسر من فريق الفتح في الجولة التاسعة عشرة بثنائية مقابل هدف، بينما تعادل الراقي مع العين بنتيجة هدف لكل فريق بالجولة الماضية.

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