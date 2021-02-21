دوري محمد بن سلمان : 3 أسباب تجعل قمة الشباب والأهلي نارية

المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قمة الشباب والأهلي، التي تنطلق غدًا الاثنين ضمن منافسات الجولة العشرين.

الفوز بقمة الشباب والأهلي يعني الانفراد بالصدارة

وتُعد القمة التي تُقام على ملعب الأمير خالد بن سلطان قمة نارية بين الفريقين لـ 3 أسباب، حيث إن أولهما هو تصدر الشباب للدوري ورغبته في الوصول للنقطة رقم 41 والانفراد بالصدارة بعد الخسارة من الفتح في الجولة التاسعة عشرة.

الراقي يسعى لحسم قمة الشباب والأهلي قبل الديربي

أما السبب الثاني، هو تراجع نتائج الأهلي في آخر جولتين بالدوري حيث تعادل مع الاتحاد والعين بالجولتين الـ18 والـ19، قبل مواجهة الشباب، كما أن فوز الأهلي على الليث يجعله رسميًا يتقاسم الصدارة مع الشباب، في انتظار نتيجة ديربي الهلال والنصر بعد غد الثلاثاء.

والسبب الثالث هو انتظار جماهير الأهلي لأداء الحارس محمد العويس في لقاء الشباب المهم، خاصة بعد تداول صورة له وهو يعطي قفازيه لأحد الحراس الناشئين في نادي النصر، مما أعطى تلميحًا أنه بات قريبًا من الانضمام للعالمي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسبق لـ العويس أن نشر فيديو ألمح من خلاله أنه في طريقه للانضمام إلى النصر، بعد رحيل عبدالفتاح عسيري من الأهلي لـ أصفر العاصمة بالفترة الماضية.

وكان العويس عُوقب من قبل لجنة الانضباط بالإيقاف مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال بسبب أحداث مباراة الأهلي والقادسية في دوري المحترفين، ومحاولته الهجوم على أحد مسؤولي القادسية في المدرج بعد نهاية اللقاء.

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