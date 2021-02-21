دوري محمد بن سلمان : 3 مباريات تقص شريط افتتاح الجولة الـ20

المواطن - محمد سمعه

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تقص 3 مباريات غدًا الاثنين شريط افتتاح الجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مواعيد مباريات الغد بـ دوري محمد بن سلمان

وستُقام المواجهة الأولى غدًا بين فريقي أبها والرائد في تمام الرابعة و 10 دقائق عصرًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

أما المواجهة الثانية فسوف تكون بين فريقي الوحدة والتعاون في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وستكون المباراة الثالثة غدًا بين فريقي الشباب والأهلي، حيث تنطلق الساعة الـ8:35 مساءً على ملعب مدينة الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب.

الشباب في الصدارة

جدير بالذكر أن الشباب يتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الهلال الوصيف، أما الأهلي فيحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد بالمركز الرابع برصيد 32 نقطة، والقادسية خامسًا برصيد 28 نقطة.

وتُختتم مباريات الجولة العشرين، بخمس مواجهات بعد غد الثلاثاء، حيث يلعب الباطن مع القادسية، والعين مع ضمك، والفتح مع الاتفاق، والاتحاد مع الفيصلي، والنصر مع الهلال.

جدير بالذكر أن الهلال، كان تُوج بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2019/2020 بعد منافسة قوية مع نادي النصر.

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