دول يصعب الوصول إليها على الخريطة فما هي؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أظهرت دراسة أن إندونيسيا هي أصعب بلد يمكن الوصول إليها على الخريطة، حيث كشفت دراسة استقصائية، طُلب فيها من المشاركين من جميع أنحاء العالم تحديد البلدان على خريطة تفاعلية، ثم تم وضع ترتيب لأهم 20 دولة كان صعب الوصول إليها.

دول يصعب الوصول إليها على الخريطة :

وجاءت إندونيسيا في صدارة الترتيب، حيث فشل 83 في المائة في العثور عليها على الخريطة، وجاءت فيتنام في المرتبة الثانية، مع 81 في المائة غير قادرين على العثور عليها بشكل صحيح.

ومن المثير للدهشة أن أكثر من النصف الذين شاركوا في الاستطلاع لم يتمكنوا من تحديد موقع كندا، ولم يتمكن أقل من النصف بقليل من وضع أستراليا، ووجد أكثر من الثلث بقليل أن تحديد موقع فرنسا يمثل تحديًا هو الآخر.

إندونيسيا هي الأصعب:

وجاءت بنجلاديش في المرتبة الثالثة، والمعروفة بالأنهار والآثار، حيث لم يتمكن 78 في المائة من العثور عليها، بينما احتلت أوكرانيا المرتبة الرابعة، مع فشل 73 في المائة في العثور عليها، على الرغم من كونها ثاني أكبر دولة في أوروبا، واحتلت بيرو، وهي واحدة من 12 دولة في أمريكا الجنوبية، المرتبة الخامسة حيث لم يتمكن 69 في المائة من تحديد موقعها.

فيما يتعلق بإندونيسيا التي احتلت المركز الأول، قالت التقارير: إنه على الرغم من أن بالي وجاكرتا ولومبوك من بين أشهر مناطق الجذب السياحي هناك، إلا أن البعض لم يجدوا تلك المواقع بسهولة على الخريطة، وأضافت أن حرب فيتنام ربما كانت شيئًا تعلمه الكثيرون في دروس التاريخ، ولكن من الواضح أنه لم يتم التركيز بشكل كافٍ على مكانها.







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