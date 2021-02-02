ديوان المظالم: 3 نصائح هامة للوقاية من كورونا

المواطن - الرياض

شدد ديوان المظالم على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

نصائح من ديوان المظالم:

وقال عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: التزم بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحتك وصحة الآخرين، التزامك بالإجراءات الاحترازية وعي وواجب وطني.

وتابع ديوان المظالم موجهًا 3 نصائح للمحافظة على الصحة العامة كما يلي: (احرص على ارتداء الكمامة- اترك مسافة آمنة- أغسل يديك جيدًا).

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (271) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (360110) حالات.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (2146) حالة، من بينها (375) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (368639) حالة، توفي منهم (6383) حالة.







شارك الخبر