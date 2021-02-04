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رئيس اتحاد القدم يكشف هوية حكم مباراة الهلال وأبها
تُقام اليوم الخميس

رئيس اتحاد القدم يكشف هوية حكم مباراة الهلال وأبها

2021/02/04
الساعة 1:13 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رئيس اتحاد القدم يكشف هوية حكم مباراة الهلال وأبها المسحل
المواطن - محمد سمعه
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1 حكام مباراة الهلال وأبها من أوزبكستان:
2 4 لاعبين يغيبون عن الزعيم:

كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، هوية الطاقم التحكيمي لـ مباراة الهلال وأبها المقرر إقامتها اليوم الخميس بالجولة الـ17 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباراة الهلال وأبها من أوزبكستان:

وتحدث المسحل لـ برنامج “الدوري مع وليد” : “الحكام من دولة أوزبكستان، وسيحكمون المباراة بكل سهولة، بعد قضائهم فترة الحجر الصحي، أما الحكام من دولة طاجيكستان فهم هنا من أجل قضاء فترة معايشة في المملكة”.

وأضاف المسحل: “لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية وأرجو من الجميع ممن يعملون تحت مظلة كرة القدم السعودية، الالتزام بالإجراءات الاحترازية”.

4 لاعبين يغيبون عن الزعيم:

وفي سياق آخر، سيدخل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مباراة أبها الخميس وهو غائب عنه 4 لاعبين؛ بسبب الإصابة والإنفلونزا.

وكان الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة أعلن مساء أمس الأربعاء عن غياب سالم الدوسري عن تدريبات أزرق العاصمة بسبب الإنفلونزا ليكون رابع لاعب بالفريق الكروي الأول بالأزرق يغيب عن مباريات الزعيم بالفترة المقبلة مع سلمان الفرج والمدافعين علي البليهي ومتعب المفرج.

وكان سلمان الفرج أُصيب في قدمه اليمنى في لقاء السوبر السعودي يوم السبت الماضي، بعد تدخل قوي عليه من اللاعب البرازيلي بيتروس.


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