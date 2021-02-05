رئيس الأهلي بعد صدارة دوري محمد بن سلمان : متربيين على القمة

المواطن - محمد سمعه

أعرب عبدالإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة، بعد الفوز على الوحدة والصعود لصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل مؤقت.

الراقي متربي على القمة:

وغرد مؤمنة قائلًا: “اللهم لك الحمد والشكر، فوز مهم لمرحلة مهمة، أهلاوي واتربيت على القمة”.

وكان الشوط الأول بين الفريقين شهد إثارة لا مثيل لها، حيث تقدم الراقي بهدفين عبر كل من حسين المقهوي وسلمان المؤشر في الدقيقتين الـ7 والـ13، ثم نجح الوحدة في إحراز هدفين عبر اللاعب حسين العيسى والفرنسي يوسف نياكاتي في الدقيقتين الـ17 والـ23.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل 2/ 2.

وفي الشوط الثاني، أهدر الأهلي فرصًا عبر نجمه السوري عمر السومة، واللاعب الروماني ميتريتا، وسط محاولات من نياكاتي لإضافة الهدف الثالث لفريق الوحدة.

وبعد معاناة، تمكن الراقي من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة التسعين عبر اللاعب ميتريتا بعد اختراق جميل في دفاعات الوحدة.

وعاد النجم السومة ليُضيف رابع أهداف الراقي بالدقيقة الـ92 بعد تمريرة متقنة من اللاعب ميتريتا.

الأهلي في صدارة الدوري مؤقتًا:

وأصبح رصيد الراقي بعد الفوز 33 نقطة في صدارة دوري المحترفين مؤقتًا قبل مباراة الشباب والرائد، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 21 نقطة في المركز العاشر.







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